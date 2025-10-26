Dal Sinodo una spinta arcobaleno
L'invito rivolto ai vescovi a sostenere le manifestazioni contro l'omofobia, la richiesta di una maggiore attenzione alle vittime di abusi da parte del clero, l'impegno per la pace e contro il riarmo, e la richiesta di promuovere un approfondimento sul diaconato per le donne. C'è tutto questo nel documento finale dell'Assemblea sinodale della Chiesa italiana, approvato ieri con 781 «placet» su 809 votanti. Un testo - composto da 75 nuove proposte - risultato del cammino di quattro anni e che ha ricevuto l'ampio consenso dopo le tensioni dello scorso aprile che avevano fatto optare per il ritiro del documento e un nuovo studio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
