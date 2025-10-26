Dal ponte del Diavolo al Castello Malaspina dal Verme la magia di Halloween a Bobbio

Venerdì 31 ottobre 2025 alle ore 20,45 a Bobbio vi aspetta "Dal ponte del Diavolo al Castello Malaspina dal Verme": visita guidata in notturna tra leggende, misteri e realtà.La passeggiata notturna avrà inizio dal Ponte del Diavolo: attraversando le sue arcate asimmetriche alla luce delle. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Scopri altri approfondimenti

Si dice che sia stato costruito in una sola notte: dov'è il ponte "del diavolo" di Sicilia. ' - facebook.com Vai su Facebook

Cooperativa Earth ai saluti. Nuovo affidamento ponte per il Castello Malaspina - Ora tocca alla Promocultura di Empoli che già cura il Museo Guadagnucci. Come scrive lanazione.it

Ecco i soldi per il castello dei Malaspina - 000 euro al Comune di Tresana dai Ministeri dell’Interno e delle Finanze sui fondi del Pnrr destinati alla sicurezza del territorio a rischio idrogeologico. lanazione.it scrive

Bosa, il castello di Serravalle o dei Malaspina: luogo maestoso e avvolto dalla leggenda - A dominare Bosa dall’alto c’è una fortezza risalente all’inizio del XII secolo, con mura imponenti e possenti torri di pietra: un luogo maestoso e avvolto da racconti leggendari. Riporta unionesarda.it