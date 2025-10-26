dal mondo k beauty arriva la plump skin

Che sia il tramonto della glass skin? Dal mondo del beauty coreano arriva la plum skin, una nuova tendenza che punta tutto sul rimpolpare la pelle. Dalla Corea, infatti, hanno ufficialmente dichiarato la fine della pelle di vetro, dando inizio ufficialmente ad una nuova era. Il segreto è tutto nella parola “plump”, ovvero rimpolpare. Lo abbiamo visto in prima battuta con i prodotti per le labbra, e la tendenza si è espansa fino ai prodotti di skincare base. La plump skin è la nuova tendenza che sorpasserà la glass skin. Armelle Sourad, direttrice della comunicazione scientifica Chanel, ha spiegato quali sono gli obiettivi di questo nuovo trend. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

