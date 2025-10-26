Dal lungo stop alla doppietta | Leao ora è chiamato a trovare continuità

Rafael Leao, dopo un inizio non positivo a causa di un lungo stop, è tornato a brillare nel Milan: ora si punta alla continuità.

