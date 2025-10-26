Dal lago alla montagna Federalberghi sale in quota e nasce la sezione Monte Baldina | Darà nuova linfa all' accoglienza turistica

Lo scorso giovedì 16 ottobre Federalberghi Garda Veneto ha presentato ufficialmente il suo ampliamento con la nascita di “Federalberghi Monte Baldina”, un nuovo gruppo che segna l’inizio di un percorso di valorizzazione della montagna e dell’entroterra veronese. La presentazione si è svolta a. 🔗 Leggi su Veronasera.it

