Dal Casentino al Mare del Nord | la storia di Achilles il cane adottato diventa mascotte del sottomarino Royal Navy
Casentino, 26 ottobre 2025 – C’è un filo di luce che dal cuore del Casentino arriva fino al Regno Unito. È la storia del canile comprensoriale di San Piero in Frassino, gestito dai volontari dell’Enpa, e di un anno da ricordare: il 2025, con un boom di adozioni e il numero più basso di cani ospitati da sempre. “Dall’inizio dell’anno – raccontano i volontari – abbiamo concluso circa venti adozioni. Un risultato che ci riempie di orgoglio e speranza, frutto di tanto impegno quotidiano e della fiducia delle famiglie”. Oggi nel rifugio restano pochissimi ospiti, segno di una comunità solidale e di famiglie che hanno scelto di accogliere un amico a quattro zampe, come l’ultima arrivata: un canino cieco. 🔗 Leggi su Lanazione.it
