Dal campo Muharemovic ancora ai box Dubbi in attacco per i capitolini
SASSUOLO Falso nueve (Dybala?) o centravanti ‘classico’, da scegliere tra Ferguson e Dovbyk? È una delle tante opzioni che lo staff tecnico della Roma sta valutando in vista della gara odierna. Out Angelino – per lui, a sinistra, c’è Tsimikas – tutti a diposizione gi altri per un undici che ha la sua spina dorsale nella mediana costruita su Cristante e Kone e su una difesa a tre della quale faranno parte Celik, Mancini, N’Dicka. Dalla cintola in su, tuttavia, la Roma è tuttora in divenire, con l’ex Pellegrini atteso nelle vesti di trequartista di fianco a Soulè ma chissà. Meno dubbi per Fabio Grosso, cui la vigilia ha tolto anche Skjellerup e Satalino, e che a occhio confermerà per larghissima parte l’undici che ha pareggiato a Lecce. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
Guarro - #Inter, ad oggi i nomi più caldi per la difesa sono quelli di #Muharemovic e #Solet, ovviamente in attesa che quest’ultimo risolva le questioni extra campo che lo riguardano. - X Vai su X
«Tarik Muharemovic è un ragazzo di grande prospettiva, lo stanno seguendo in tanti». Queste le parole di Francesco Palmieri, direttore sportivo del Sassuolo, che raccontano bene la situazione intorno al giovane difensore centrale. Muharemovic, classe 2003 - facebook.com Vai su Facebook