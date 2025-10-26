SASSUOLO Falso nueve (Dybala?) o centravanti ‘classico’, da scegliere tra Ferguson e Dovbyk? È una delle tante opzioni che lo staff tecnico della Roma sta valutando in vista della gara odierna. Out Angelino – per lui, a sinistra, c’è Tsimikas – tutti a diposizione gi altri per un undici che ha la sua spina dorsale nella mediana costruita su Cristante e Kone e su una difesa a tre della quale faranno parte Celik, Mancini, N’Dicka. Dalla cintola in su, tuttavia, la Roma è tuttora in divenire, con l’ex Pellegrini atteso nelle vesti di trequartista di fianco a Soulè ma chissà. Meno dubbi per Fabio Grosso, cui la vigilia ha tolto anche Skjellerup e Satalino, e che a occhio confermerà per larghissima parte l’undici che ha pareggiato a Lecce. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Dal campo. Muharemovic ancora ai box. Dubbi in attacco per i capitolini