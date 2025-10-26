Dal 2026 il soccorso sarà a pagamento | quanto pagheremo alla Guardia di Finanza

Troppi interventi per salvare turisti imprudenti: arriva la stretta. Dal 2026 le operazioni di soccorso della Guardia di finanza dovranno essere pagate da chi si trova in situazioni di emergenza a causa di comportamenti negligenti o da chi richiede l’impiego di mezzi e personale delle Fiamme gialle senza che sia giustificato. Le nuove regole sono previste nel disegno di legge di Bilancio in discussione al Senato, per razionalizzare le spese dei numerosi salvataggi richiesti da escursionisti che affrontano la montagna con attrezzature inadeguate o ignorando divieti e allerte delle autorità. Lo stesso varrà, con le dovute differenze, anche per i soccorsi in mare. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

