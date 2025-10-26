Un tocco di Giappone nel cuore di Brescia. Oggi nella chiesa di San Cristo in via Piamarta è possibile immergersi nella cultura e nelle tradizioni nipponiche grazie all’associazione culturale Fuji – Aps, promotrice dell’evento “Giappone: ieri, oggi, domani“. Si può prendere parte alla cerimonia del tè (sado) a cura degli allievi della maestra Kadose Izumi e alla vestizione di kimono (kistuke) con le maestre Kitamura Maki e Kanazawa Yuri. Si può partecipare a una lezione di lingua giapponese a cura di Flora Bresciani, ex insegnante nei corsi Fuji; a una dimostrazione di cucina casalinga con l’insegnante del corso Katsura Yumi; alla presentazione “Lo shio koji: tradizionale condimento giapponese“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dagli origami al teatro Noh. Una giornata in Giappone