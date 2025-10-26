Dacian Fall 2025 la Nato scalda i muscoli in Romania Così si rafforza la cintura orientale
Il 22 ottobre la Nato ha completato la prima fase dell’esercitazione denominata Dacian Fall 2025, si tratta di un’operazione multinazionale su larga scala che mette alla prova la capacità dell’Alleanza di dispiegare forze delle dimensioni di una brigata in tutta Europa. In corso attualmente è la seconda fase dell’esercitazione, in Romania e Bulgaria, che si protrarrà fino al 13 novembre e vedrà coinvolti più di 5.000 soldati e 1.200 unità di equipaggiamento provenienti da dieci nazioni alleate. Il perché della scelta rumena è chiaro da tempo: la cerniera orientale dell’alleanza è sotto attacco da parte russa e vanno allenate le difese. 🔗 Leggi su Formiche.net
