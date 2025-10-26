Da tutta Italia per Forestalia a Piacenza Expo | piacciono le innovazioni in viticoltura di tecnovitis

Pur essendo un evento fieristico specialistico dedicato principalmente agli operatori professionali del comparto agroforestale, Forestalia si è chiusa oggi a Piacenza Expo, do-po tre giornate espositive, con un saldo di oltre 5.000 visitatori. Un dato estremamente positivo che testimonia. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

