Da Taffo a Tanuba cambia il nome l' ironia resta Ridere della morte è libertà ma non si può scherzare su tutto | sul caso Raoul Bova abbiamo preferito non farlo

Leggo.it | 26 ott 2025

Provocatori, ironici e coraggiosi. Dopo oltre dieci anni di meme, post virali e battaglie social, Taffo Funeral Services cambia nome e diventa Tanuba. Un passaggio storico che non segna una. 🔗 Leggi su Leggo.it

«Da Taffo a Tanuba, cambia il nome, l'ironia resta. Ridere della morte è libertà, ma non si può scherzare su tutto: sul caso Raoul Bova abbiamo preferito non farlo»

«Da Taffo a Tanuba, cambia il nome, l'ironia resta. Ridere della morte è libertà, ma non si può scherzare su tutto: sul caso Raoul Bova abbiamo preferito non farlo» - Dopo oltre dieci anni di meme, post virali e battaglie social, Taffo Funeral Services cambia nome e diventa Tanuba.

Vale €16 milioni e la sua brand identity è diventata un caso di successo nazionale. Eppure Taffo cambia nome - Dopo essersi affermata per la sua identità ironica e fortemente riconoscibile, l'impresa funebre più famosa d'Italia si trasforma in Tanuba: una scelta strategica per guardare ai mercati esteri.

Taffo cambia nome e si trasforma in Tanuba: «In Italia abbiamo fatto una rivoluzione, ora vogliamo diventare internazionali» - L'azienda ha fatturato tra i 15 e i 16 milioni: «Punteremo ancora su ironia, umanità e partecipazione sociale».

