Halloween, Natale e Capodanno porteranno in regalo ai pisani una carrellata di eventi. Partiamo dalla notte più spaventosa dell’anno, il 31 ottobre. Il centro città e Logge di Banchi faranno da cornice a ‘Stregami Pisa’. Dalle 17 alle 20, i bambini potranno partecipare a un percorso interattivo tra giochi, trucco pauroso, pesca da brivido, zucchero filato e pop-corn, guidati da animatrici e accompagnati dalla Fatina del dolcetto o scherzetto, tra Corso Italia e Borgo Stretto. Durante il percorso, quattro postazioni con attori di strada racconteranno brevi storie dei fantasmi e di personaggi illustri della città, da Conte Ugolino a Kinzica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Da Stregami ai mercati. Pisa si veste a festa