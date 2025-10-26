Da Schubert a Gershwin Magia all’Auditorium
Musiche di Schubert e Poulenc, di George Gershwin e Astor Piazzolla per un viaggio sonoro tra Ottocento e Novecento, spostandosi tra Vienna e Buenos Aires, passando per Parigi e New York. Un’esibizione pianistica in cui si incontreranno repertorio classico e jazzistico. È quanto proporrà il concerto per pianoforte a quattro mani dal titolo “Contaminazioni”, che andrà in scena giovedì alle 21 sul palco dell’Auditorium di piazza Risorgimento a Seregno. Protagoniste della serata saranno le pianiste Isabella Chiarotti e Margherita Santomassimo, che eseguiranno la “Fantasia in fa minore” di Schubert, la “Sonata per pianoforte a quattro mani” di Poulenc e “Adios Nonino” di Piazzolla, mentre dal repertorio di Gershwin pescheranno “The man I love”, “Rhapsody in blue” e “Love is here to stay”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
News recenti che potrebbero piacerti
Giovedì 23 ottobre, nuova lezione-concerto all'Accademia Teatro alla Scala! Tocca a Schubert e alla suo Improvviso Op. 90 n. 1. #AccademiaDellaScala #TeatroLaScala #lezioneconcerto #lezione #concerto #Schubert #pianoforte #EmanueleFerrari - facebook.com Vai su Facebook
Da Schubert a Gershwin. Magia all’Auditorium - A Seregno va in scena il concerto per pianoforte dal titolo “Contaminazioni”. Si legge su ilgiorno.it
Gershwin Suite/Schubert Frames - Nel giorno di San Valentino, il Teatro Mario Del Monaco propone l’inedito incontro tra danza, musica e arte pittorica con Gershwin Suite/Schubert Frames. Si legge su oggitreviso.it
Gershwin Suite – Schubert Frames - Superati i rigidi schemi e le forme sclerotizzate dettati dal balletto classico, ci si interroga su quale sia la sorgente del gesto significante. Scrive teatro.persinsala.it