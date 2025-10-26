Da Schubert a Gershwin Magia all’Auditorium

Musiche di Schubert e Poulenc, di George Gershwin e Astor Piazzolla per un viaggio sonoro tra Ottocento e Novecento, spostandosi tra Vienna e Buenos Aires, passando per Parigi e New York. Un’esibizione pianistica in cui si incontreranno repertorio classico e jazzistico. È quanto proporrà il concerto per pianoforte a quattro mani dal titolo “Contaminazioni”, che andrà in scena giovedì alle 21 sul palco dell’Auditorium di piazza Risorgimento a Seregno. Protagoniste della serata saranno le pianiste Isabella Chiarotti e Margherita Santomassimo, che eseguiranno la “Fantasia in fa minore” di Schubert, la “Sonata per pianoforte a quattro mani” di Poulenc e “Adios Nonino” di Piazzolla, mentre dal repertorio di Gershwin pescheranno “The man I love”, “Rhapsody in blue” e “Love is here to stay”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

