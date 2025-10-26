Da Renzi a Silvia Salis | Marco Agnoletti il Beppe Caschetto della politica
O prende sempre i migliori. O li fa diventare tali. Parliamo di Marco Agnoletti, l’ex portavoce di Matteo Renzi, che ora gestisce la comunicazione di Silvia Salis. Facendola sparire. Puf! Mediaticamente parlando, s’intende. L’incontro con la sindaca di Genova e il ‘silenzio stampa’. Si sono conosciuti lo scorso agosto, Agnoletti e Salis. È stata lei a proporgli di lavorare insieme. E così dai primi di settembre il comunicatore è stato arruolato nello staff della sindaca di Genova. Ha intuito subito che l’ esposizione mediatica eccessiva poteva soltanto danneggiarla: erano tutti lì a tirarla per la giacca (Renzi e Dario Franceschini in primis) e a vagheggiare per lei il ruolo di leader del campo largo, candidata naturale a sostituire Elly Schlein alla guida della coalizione (e infatti Schlein si è infastidita parecchio). 🔗 Leggi su Lettera43.it
