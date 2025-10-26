Da noi… a ruota libera ospiti e anticipazioni oggi domenica 26 ottobre

Periodicodaily.com | 26 ott 2025

(Adnkronos) – Nuovo appuntamento, su Rai 1 oggi, domenica 26 ottobre, alle 17.20, con 'Da noi. a Ruota Libera'. Come sempre, al centro del programma, le interviste di Francesca Fialdini ai protagonisti più attuali del mondo dello spettacolo e i racconti di persone comuni che hanno saputo dare una svolta alla loro vita, rimettendosi in . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

