Da Noi… a Ruota Libera Fialdini ospita la ‘rivale’ Delogu
Torna l’appuntamento della domenica pomeriggio con le interviste di Francesca Fialdini in Da Noi. a Ruota Libera, il programma che mette al centro i racconti dei protagonisti del mondo dello spettacolo e delle persone comuni che hanno saputo dare una svolta alla propria vita, in onda alle 17.20 su Rai 1. Anticipazioni e ospiti del 26 ottobre 2025. Nella nuova puntata è atteso il cantante Raf, che festeggia i suoi quarant’anni di carriera e di successi con il tour di concerti Self Control 40th. Direttamente dalla pista di Ballando con le Stelle, due compagni di avventura della Fialdini: Andrea Delogu e il maestro Nikita Perotti. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
