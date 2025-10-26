Da Gaza all'Italia la nuova vita dei bambini evacuati a Firenze nel 2024 | Hanno iniziato la scuola

A gennaio 2024, con la prima evacuazione dalla Striscia gestita dall'Italia, dei bambini gazawi sono arrivati a Firenze, seguiti poi dai loro familiari in un'operazione di ricongiungimento. Oggi, queste famiglie vivono in vari comuni toscani con lo status di rifugiati politici e, anche se il ritorno a Gaza sembra sempre più lontano, si stanno costruendo un nuovo futuro. 🔗 Leggi su Fanpage.it