Da Fangio a Schumacher | Formula 1 in mostra a Bologna

Gazzetta.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"75:1 – 75 Years, One Seat": dalla Mercedes di Fangio alla F2007 Campione del Mondo con Kimi Räikkönen, la Formula 1 si racconta ad Auto e Moto d'Epoca con un'esposizione straordinaria di 30 monoposto originali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

da fangio a schumacher formula 1 in mostra a bologna

© Gazzetta.it - Da Fangio a Schumacher: Formula 1 in mostra a Bologna

Approfondisci con queste news

Da Fangio a Schumacher: Formula 1 in mostra a Bologna - "75:1 – 75 Years, One Seat": dalla Mercedes di Fangio alla F2007 Campione del Mondo con Kimi Räikkönen, la Formula 1 si racconta ad Auto e Moto d'Epoca con un'esposizione straordinaria di 30 monoposto ... msn.com scrive

F1: da Fangio a Hamilton, una corsa lunga 70 anni - La regina della velocità festeggia un'età importante che forse non dimostra, in un anno, quello del Coronavirus, in cui non è ancora ... Da ansa.it

Nurburgring '57, Fangio e Maserati nella leggenda - Ritorniamo con la memoria ad una delle più straordinarie gare della F1, il GP di Germania di 59 anni fa, quando Fangio al volante della Maserati 250F compì un'impresa storica L'appuntamento con il GP ... Da sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Fangio Schumacher Formula 1