Da Est a Ovest | il nuovo dramma di Gianluca D’Agostino approda al Politeama di Napoli

Andrà in scena mercoledì 29 e giovedì 30 ottobre 2025, alle ore 20.30, al Politeama di Napoli (Via Monte di Dio 80 ) Da Est a Ovest, testo e regia di Gianluca D'Agostino. La produzione porta sul palco un lavoro che indaga la fragilità dei legami affettivi nell'epoca della comunicazione globale. Trama e temi. La drammaturgia racconta la vicenda di Ade e Sim, due figure che attraversano fasi di complicità e rottura: amici, amanti, marito e moglie, poi avversari e infine — forse — nuovamente amici. La pièce esplora come globalizzazione e consumo sfrenato abbiano trasformato anche i sentimenti in merci usa e getta, e pone al centro il tema della cura mancata: anziché riparare le crepe, si tende a sostituire tutto con il nuovo.

