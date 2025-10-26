Da Christoph Waltz a Ed Westwick tutti i vip amano Roma Ari Aster | È una delle mie città preferite al mondo
“È una delle mie città preferite al mondo - dice Ari Aster - ci vengo il più spesso possibile., accetto qualunque invito. Il mio quartiere preferito? Trastevere”.Derek Jacobi adora il foro romano, Ed Westwick Cinecittà: “È stata la mia casa per mesi”, dice l’attore britannico, celebre per il. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Dracula è arrivato a Roma! Riviviamo le emozioni della Festa del Cinema, con il regista Luc Besson e i protagonisti Caleb Landry Jones, Zöe Bleu, Christoph Waltz, Matilda De Angelis e Raphael Luce. Dal 29 ottobre al cinema. Prevendite: dracula.alcinema - X Vai su X
Dracula è arrivato a Roma! Riviviamo le emozioni del red carpet della Festa del Cinema, con il regista Luc Besson e i protagonisti Caleb Landry Jones, Zöe Bleu, Christoph Waltz, Matilda De Angelis e Raphael Luce. #DraculaLAmorePerduto sarà dal 29 ott - facebook.com Vai su Facebook
Christoph Waltz - Christoph Waltz è un attore austriaco, regista, produttore, sceneggiatore, è nato il 4 ottobre 1956 a Vienna (Austria). Si legge su mymovies.it
Christoph Waltz racconta perché i film vi insegneranno - che vi piaccia o no - Il premio Oscar Christoph Waltz condivide la sua riflessione sul potere involontario del cinema. Segnala msn.com