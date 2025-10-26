Da Christoph Waltz a Ed Westwick tutti i vip amano Roma Ari Aster | È una delle mie città preferite al mondo

Romatoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“È una delle mie città preferite al mondo - dice Ari Aster - ci vengo il più spesso possibile., accetto qualunque invito. Il mio quartiere preferito? Trastevere”.Derek Jacobi adora il foro romano, Ed Westwick Cinecittà: “È stata la mia casa per mesi”, dice l’attore britannico, celebre per il. 🔗 Leggi su Romatoday.it

