Da Centocelle all' Eur la mappa delle corse clandestine di auto a Roma

AGI - Ci sono luoghi a Roma dove il fine settimana i giovani si ritrovano con le loro auto modificate, alcune sono vere e proprie opere d'arte su quattro ruote, frutto anche di investimenti importanti. Il tuning è anche una cultura, un linguaggio fatto di cavalli vapore e bassi profondi. Assetti ribassati, cerchi cromati, luci al neon e impianti audio da discoteca. Una sfida sonora e visiva, una sfilata notturna che trasforma il piazzale del raduno spesso in un palcoscenico. Ma dietro la passione si nasconde un confine sottile: quello delle gare clandestine. Se è vero che non tutti i tuner sono piloti da strada, è altrettanto vero che i due mondi si sfiorano pericolosamente. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Da Centocelle all'Eur, la mappa delle corse clandestine di auto a Roma

