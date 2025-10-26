Ci sono luoghi a Roma dove il fine settimana i giovani si ritrovano con le loro auto modificate, alcune sono vere e proprie opere d'arte su quattro ruote, frutto anche di investimenti importanti. Assetti ribassati, cerchi cromati, luci al neon e impianti audio da discoteca. Il tuning e' anche una cultura, un linguaggio fatto di cavalli vapore e bassi profondi. Una sfida sonora e visiva, una sfilata notturna che trasforma il piazzale del raduno spesso in un palcoscenico. Ma dietro la passione si nasconde un confine sottile: quello delle gare clandestine. Se e' vero che non tutti i tuner sono piloti da strada, e' altrettanto vero che i due mondi si sfiorano pericolosamente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Da Centocelle all'Eur, la mappa delle corse clandestine a Roma