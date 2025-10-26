N ella moda, come nella chimica, nulla si crea, nulla si distrugge. Tutto si trasforma. O, per dirla in termini fashion, tutto ritorna. La particolare natura ciclica dell’industria si riflette perfettamente nell’alternarsi puntuale di tendenze e ossessioni, riscoperte del passato di volta in volta rivisitate e riproposte. In particolare sul fronte delle borse di lusso donna. Va all’asta la Birkin Voyageur, la borsa decorata a mano da Jane Birkin X Mai come negli ultimi anni, infatti, le It Bags più desiderate hanno ripreso e rilanciato modelli d’archivio. Sempre più maison fanno dunque affidamento su silhouette nate negli anni Novanta e Duemila, ancora molto attuali e ricercate, soprattutto nelle piattaforme di second-hand e vintage. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Da Balenciaga a Bottega Veneta, le borse più desiderate del momento rilanciano modelli d'archivio. Amati e ricercati anche in versione second-hand