Curiosità | ultimato a Salerno l' omaggio di Greenpino al Poeta Jack Hirschman
Finalmente ultimato, l'omaggio struggente di Greenpino al Poeta Jack Hirschman, nel centro storico di Salerno. Nell'ambito del progetto Muri d'Autore, infatti, la Fondazione Alfonso Gatto ha promosso la nuova opera che impreziosisce i muri de le Fornelle, in quello che è stato ribattezzato "Parco. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Altre letture consigliate
Ieri l’ultima presentazione della nostra ristampa de L’ultimo lupo di Strabatenza di Gian Maria Cadorin è arrivata fino a Bologna! Grazie di cuore a Modo Infoshop per l’ospitalità e per la curiosità di chi è venuto ad ascoltare queste storie. Un grazie speci - facebook.com Vai su Facebook