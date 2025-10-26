Curiosità | ultimato a Salerno l' omaggio di Greenpino al Poeta Jack Hirschman

Finalmente ultimato, l'omaggio struggente di Greenpino al Poeta Jack Hirschman, nel centro storico di Salerno. Nell'ambito del progetto Muri d'Autore, infatti, la Fondazione Alfonso Gatto ha promosso la nuova opera che impreziosisce i muri de le Fornelle, in quello che è stato ribattezzato "Parco. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

