Curiosità ritorna in Costiera il Lemon Trail

Salernotoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Amici della Montagna ASD organizza il Lemon Trail, il 7 dicembre 2025, con il supporto de Comune di Minori e di Aics Salerno. Vivi l’emozione di un trail unico nel cuore della Costiera Amalfitana, tra scalinate, sentieri e panorami mozzafiato. Lemon Trail Path: 8.5 km Dislivello 510 m Misto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

