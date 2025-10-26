Curiosità ritorna in Costiera il Lemon Trail
Amici della Montagna ASD organizza il Lemon Trail, il 7 dicembre 2025, con il supporto de Comune di Minori e di Aics Salerno. Vivi l’emozione di un trail unico nel cuore della Costiera Amalfitana, tra scalinate, sentieri e panorami mozzafiato. Lemon Trail Path: 8.5 km Dislivello 510 m Misto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
