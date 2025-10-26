Cura del pelo del cane | la guida ai migliori integratori per renderlo lucido sano e forte
Il pelo del cane non è solo una questione di estetica e pulizia, ma rappresenta un vero e proprio indicatore dello stato di benessere dell’animale. Un mantello di peli lucido, fitto e forte, riflette un’alimentazione equilibrata, una buona salute del pelo dell’animale e un apporto giusto di vitamine e micronutrienti essenziali. Tuttavia, condizioni di forte stress a cui viene sottoposto il pet, nonché deficit nutrizionali, parassiti e patologie della cute, possono rendere il pelo opaco, fragile e soggetto a caduta. Per questo motivo, proprio come noi esseri umani utilizziamo integratori per prenderci cura dei nostri capelli, così molti veterinari consigliano l’utilizzo di mangimi complementari o integratori specifici per il pelo del cane. 🔗 Leggi su Dilei.it
