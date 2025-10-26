Cultura al Centro Siena e Asciano le iniziative

Visite guidate per scoprire il Museo civico archeologico e d’arte sacra Palazzo Corboli di Asciano (nella foto), alla scoperta dei suoi capolavori di arte medievale, e un itinerario pensato per Siena, che da piazza del Campo, cuore della città, si snoda tra i vicoli del centro storico per toccare famosi monumenti, luoghi, edifici e testimonianze. Seconda giornata oggi per ‘Cultura al Centro’, l’iniziativa promossa da Fondazione Banca Centro Toscana Umbria, ente senza scopo di lucro che si dedica a finalità di utilità sociale, culturale e ricreativa, operando a cavallo di entrambe le regioni. "La missione della Fondazione – spiega Florio Faccendi, presidente della Fondazione e vice presidente di Banca Centro – è quella di promuovere e affiancare iniziative di natura sociale, culturale, ricreativa, sportiva e sanitaria capaci di generare un impatto positivo e contribuire concretamente al miglioramento della qualità della vita nelle comunità di Toscana e Umbria. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cultura al Centro. Siena e Asciano, le iniziative

