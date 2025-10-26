CRZ5 – Manuel Sossella torna al successo al Rally del Friuli

Il pilota vicentino e il navigatore luinese Gabriele Falzone hanno vinto di forza l’ultima tappa della Coppa Rally di Zona 5, aggiudicandosi il campionato. Il resto del podio a Miano Santana (Skoda) e De Cecco-De Marco (Hyundai i 20). Trionfo per il vicentino Manuel Sossella, in coppia con il luinese Gabriele Falzone al 60° Rally del . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

