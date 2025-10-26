Crosetto a Trieste per la consegna della bandiera da combattimento all' ammiraglia del gruppo anfibio

26 ott 2025

Consegnata la bandiera di combattimento a Nave Trieste, nel giorno del 71mo anniversario del ritorno di Trieste all’Italia.  È stato il sindaco Roberto Dipiazza ha consegnarla, all'interno dell'enorme hangar della nave, al capitano di vascello Francesco Marzi, comandante dell’unità d’assalto. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

