Cronaca di una morte annunciata

Ilnerazzurro.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Di Flavio Verzola. Domenica di veleno, tra indignazione e rispetto Complice il cambio dell’ora – e una notte in cui, come tutti gli interisti, ho dormito malissimo – sono sveglio all’alba, già pronto per scrivere. A ruota libera. Di getto. Di stomaco. Si scrive per cercare di dare una spiegazione, magari anche solo parzialmente logica, a quanto visto. “ Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova ”, diceva Agatha Christie. Frase perfetta per descrivere la situazione che, ogni maledetta domenica, ci viene propinata con giustificazioni sempre più inaccettabili. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

