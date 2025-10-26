Crollo al pattinodromo | sospese le attività sportive l' amarezza del presidente del Comitato Regionale della Federazione Pattinaggio

Salernotoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una parte del pattinodromo prospiciente il mare è crollato. Fatto già preannunciato da tempo, ma rimasto nel silenzio totale. Con questo crollo e la sospensione delle attività sportive è crollato un pezzo di storia sportiva di Salerno. Storia che non è fatta solo di calcio ma di tanti altri sport. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

