Crollo al pattinodromo | sospese le attività sportive l' amarezza del presidente del Comitato Regionale della Federazione Pattinaggio
Una parte del pattinodromo prospiciente il mare è crollato. Fatto già preannunciato da tempo, ma rimasto nel silenzio totale. Con questo crollo e la sospensione delle attività sportive è crollato un pezzo di storia sportiva di Salerno. Storia che non è fatta solo di calcio ma di tanti altri sport. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
