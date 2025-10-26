Crollo a Napoli | L’Inter tra luci e ombre

26 ott 2025

Verso Napoli-Inter, Chivu: “La rivalità c’è. Affrontare Conte? Non è una motivazione in più” Il big match dell’ottava giornata di Serie A, Napoli-Inter (3-1), si è rivelato un banco di prova amaro per i nerazzurri, ponendo fine a una striscia di sette vittorie consecutive. La squadra di Cristian Chivu ha L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

