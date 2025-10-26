Crisi repressioni e un’Europa impotente | i Balcani sull’orlo del collasso

Ottobre 2025. Mentre la scena internazionale è dominata dalle guerre in Medio Oriente e dalle tensioni tra grandi potenze, nei Balcani occidentali si addensano nuvole nere. Lontani dai radar dell’opinione pubblica, Serbia, Kosovo, Bosnia-Erzegovina e Albania affrontano contemporaneamente proteste popolari, crisi istituzionali, elezioni ad alta tensione e un’influenza crescente di attori esterni come Russia e Stati Uniti. In tutto questo, l’Unione Europea appare paralizzata, incapace di articolare una strategia coerente. La retorica dell’“allargamento” è rimasta solo un esercizio diplomatico; la realtà racconta un’area sempre più polarizzata, fragile e permeabile a interferenze. 🔗 Leggi su It.insideover.com

