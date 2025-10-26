Crescere un figlio costa fino a 205.000 euro | tutti i numeri le fasce d’età e le città più care in Italia

Crescere un figlio in Italia dalla nascita alla maggiore età comporta una spesa media di 156.000 euro, con un range compreso tra 107.000 e 205.000 euro secondo l'analisi di Moneyfarm. I dati evidenziano un incremento del 12% rispetto al 2022, superiore all'inflazione media del 9% registrata nello stesso periodo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Scopri altri approfondimenti

SPAZIO EDUCATIVO POMERIDIANO "PERCORSI" Hai un figlio alle scuole elementari o medie? Serve una mano con i compiti o un ambiente sereno dove crescere e socializzare? L’Amministrazione Berloni, in collaborazione con la Cooperativa Labiri Vai su Facebook

Crescere figli in Italia è un lusso: per ogni figlio servono quasi 160mila euro e le spese aumentano con l’età - 000 euro, soprattutto per prodotti per la prima infanzia, nido o babysitter, lettini e passeggini. Come scrive fanpage.it

Crescere un figlio in Italia dalla culla alla maggiore età costa 156 mila euro in media: la stima - La prossima legge di bilancio intanto metterà al centro propriole famiglie. ilmessaggero.it scrive

Osservatorio Moneyfarm: crescere un figlio in Italia costa 156 mila euro (+12% in due anni) - Nel 2024 in Italia sono nati solo 370mila bambini e il numero medio di figli per donna ha toccato il minimo storico di 1,18. Scrive borsaitaliana.it