Crepet | Non voglio un’app per le tagliatelle

Esiste una vera e propria Bologna di Paolo Crepet. È quella "bellissima" della musica di Lucio Dalla. Quella raccontata dall'occhio di Nino Migliori, "straordinario fotografo che ha attraversato la storia della città. Ma partecipo volentieri anche alla battaglia sulla misura delle tagliatelle". E ora la città aspetta lo psichiatra e scrittore sul palco del Duse domani e martedì (alle 21) con Il reato di pensare, in cui affronta il tema della libertà di pensiero, oggi sempre più limitata da schemi ideologici, autocensure e nuove forme di controllo invisibili. "Parlare di spettacolo però mi fa sentire inadeguato.

