Crepe nei palazzi a Montefredane | allestiti tende e centri accoglienza dopo il sisma nell'Avellinese

Crolli di calcinacci e crepe nelle pareti a Montefredane, in Irpinia, dopo il terremoto 4.0 di ieri. Ad Avellino e in altre città allestite tende e brandine. 🔗 Leggi su Fanpage.it

crepe palazzi montefredane allestitiCrepe nei palazzi a Montefredane: allestiti tende e centri accoglienza dopo il sisma nell’Avellinese - Nella città di Avellino, il commissario prefettizio ha individuato anche una serie di luoghi di accoglienza per la popolazione in caso di nuove scosse: la palestra dell'Istituto "San Tommaso – F. fanpage.it scrive

crepe palazzi montefredane allestitiTerremoto Avellino, le crepe nei muri di alcune case di Montefredane - Tanta paura ma nessun ferito o gravi danni a Montefredane, in provincia di Avellino, dove sabato sera una scossa di terremoto di magnitudo 4 ha messo in ... Secondo msn.com

crepe palazzi montefredane allestitiTerremoto in Irpinia, sindaco Montefredane: "Allestiti due punti accoglienza, in centro caduti calcinacci" - A dirlo all'Adnkronos Ciro Aquino, sindaco di Montefredane, il comune della provinci ... Riporta msn.com

