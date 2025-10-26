Crepe nei palazzi a Montefredane | allestiti tende e centri accoglienza dopo il sisma nell'Avellinese
Crolli di calcinacci e crepe nelle pareti a Montefredane, in Irpinia, dopo il terremoto 4.0 di ieri. Ad Avellino e in altre città allestite tende e brandine. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Crepe nei palazzi a Montefredane: allestiti tende e centri accoglienza dopo il sisma nell’Avellinese - Nella città di Avellino, il commissario prefettizio ha individuato anche una serie di luoghi di accoglienza per la popolazione in caso di nuove scosse: la palestra dell'Istituto "San Tommaso – F. fanpage.it scrive
Terremoto Avellino, le crepe nei muri di alcune case di Montefredane - Tanta paura ma nessun ferito o gravi danni a Montefredane, in provincia di Avellino, dove sabato sera una scossa di terremoto di magnitudo 4 ha messo in ... Secondo msn.com
Terremoto in Irpinia, sindaco Montefredane: "Allestiti due punti accoglienza, in centro caduti calcinacci" - A dirlo all'Adnkronos Ciro Aquino, sindaco di Montefredane, il comune della provinci ... Riporta msn.com