Cremonese su Villa del Fuoco | Liberiamo alloggi erp occupati da abusivi per assegnarli a chi ne ha diritto
L'assessore comunale Alfredo Cremonese interviene in merito alla questione degli alloggi popolari a Villa del Fuoco, facendo il punto sul lavoro fatto dall'amministrazione comunale Masci sul tema:“Scorrimento della graduatoria del 2019, nuova graduatoria del 2023, sfratti, eliminazione delle. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Sabato 25 Ottobre alle ore 15.00 aprirà le porte un meraviglioso maniero della campagna cremonese Villa Bottini - La Limonaia, splendidamente affrescata e dalle atmosfere autunnali uniche!! Info e prenotazioni 3791165691 [email protected] - facebook.com Vai su Facebook
#RivoltaDAdda Villa svaligiata, rubati anche due fucili - Crema - X Vai su X