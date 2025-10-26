Cremlino | La pace non in tempi brevi

19.10 La Russia risponderà a "qualsiasi tentativo di confisca dei suoi beni e perseguirà penalmente coloro che avviano e attuano tale decisione in conformità con la legge". Così il portavoce del Cremlino Peskov alla Tass. "Gli ucraini non vogliono alcun processo di pace. La loro riluttanza è provocata dagli europei. E Peskov aggiunge: "Vediamo che l'Unione europea è letteralmente impazzita. Ecco perché abbiamo una pausa".E sulla possibilità di un vertice tra Russia e Stati Uniti c'è ancora "molto lavoro" da fare. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Almeno quattro persone sono state uccise e 16 ferite. Gli attacchi arrivano dopo che Zelensky ha esortato gli Stati Uniti ad ampliare le sanzioni contro la Russia per costringere il Cremlino a colloqui di pace ? https://l.euronews.com/85Ip - facebook.com Vai su Facebook

#Nobel per la #Pace a #Trump, il Cremlino è d'accordo. "Probabilmente l'avremmo appoggiato se ce lo avessero chiesto", dichiara il consigliere russo Yuri Ushakov, citato dalla Tass, insinuando che Zelensky sosterrebbe la candidatura del presidente Usa i - X Vai su X

Ucraina, il Cremlino: "Non ci saranno progressi di pace in tempi brevi". E Mosca testa il super missile Burevestnik - Mosca circonda le truppe ucraine in tre città e testa il missile nucleare Burevestnik. Secondo msn.com

Peskov: "Pace non sarà a breve, Ue è impazzita, ci prendiamo una pausa" - Peskov: "Pace non sarà a breve, Ue è impazzita, ci prendiamo una pausa" 'Non si possono fare progressi verso la pace in tempi brevi'' e il presidente americano Donald ''Trump lo sa''. Lo riporta msn.com

Cremlino, Putin resta aperto a pace in Ucraina, Gb non aiuta - "Il presidente Putin, proprio come Trump, rimane interessato e aperto a portare l'intera questione ucraina a una conclusione pacifica": lo afferma il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, come riporta ... Secondo ansa.it