Cosmi dopo la sfida contro il Napoli dei ragazzi di Chivu | Non va bene così sono d’accordo con Marotta su questo…

Inter News 24 Cosmi, ex allenatore di Serie A, ha espresso le proprie opinioni in merito alla sfida disputata ieri tra Napoli ed Inter: le parole. Serse Cosmi, intervenuto a Sportmediaset XXL, ha commentato la sconfitta dell’Inter contro il Napoli, con un focus particolare sul rigore concesso a Di Lorenzo. Cosmi ha concordato con Beppe Marotta riguardo l’inadeguatezza della decisione arbitrale: «Su Di Lorenzo non è rigore, è abbastanza evidente. Credo che anche i tifosi napoletani onesti non abbiano dubbi nel riconoscere che questo è un rigore che non ci stava ». L’allenatore ha anche ironizzato sull’uso del VAR, dicendo: « Tra un po’ chiameranno al VAR anche il custode: alza la mano e dice guarda, secondo me è rigore». 🔗 Leggi su Internews24.com

