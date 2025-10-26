Cos’è l’osteomielite la malattia che ha colpito Natalia Titova e ha fatto piangere Filippo Magnini
Definita per la prima volta nel 1844 dal chirurgo francese Auguste Nelaton, l’osteomielite è una delle malattie più antiche documentate dalla comunità scientifica. In passato rappresentava una sfida diagnostica e terapeutica enorme, data la carenza di strumenti adeguati. Oggi, grazie ai progressi della medicina, è possibile diagnosticarla precocemente e trattarla con efficacia, ma rimane fondamentale riconoscerne i sintomi e agire tempestivamente. Il dolore è solitamente il primo segnale che spinge il paziente a rivolgersi al medico, seguito da calore localizzato nella zona colpita, tumefazione evidente e limitazione funzionale dell’arto o dell’articolazione interessata. 🔗 Leggi su Cultweb.it
