Cos’è il nuovo missile a propulsione nucleare Burevestnik testato dalla Russia | Ha volato per 14mila km

Ilfattoquotidiano.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato chiamato in codice SSC-X-9 Skyfall dalla Nato e il suo nome in russo è ‘Uccello delle tempeste’. Poco si sa però del Burevestnik, il nuovo missile da crociera russo a propulsione nucleare in grado di confondere le difese aeree, che è stato testato “con successo” da Mosca. Nel suo percorso di prova ha percorso 14mila chilometri, ma il generale Valery Gerasimov, capo di Stato Maggiore russo, ha detto che ha trascorso 15 ore in volo, sottolineando che “questo non è il suo limite”. Nonostante il nome però è un’arma letale, che promette precisione contro siti altamente protetti situati a qualsiasi distanza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

cos8217232 il nuovo missile a propulsione nucleare burevestnik testato dalla russia ha volato per 14mila km

© Ilfattoquotidiano.it - Cos’è il nuovo missile a propulsione nucleare Burevestnik testato dalla Russia: “Ha volato per 14mila km”

Approfondisci con queste news

cos8217232 nuovo missile propulsioneCos’è il nuovo missile a propulsione nucleare Burevestnik testato dalla Russia: “Ha volato per 14mila km” - Il missile russo a propulsione nucleare ha volato per 14mila km in 15 ore. Scrive ilfattoquotidiano.it

cos8217232 nuovo missile propulsioneRussia: “Testato con successo nuovo missile nucleare Burevestnik”. Putin: “È invincibile” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Russia: “Testato con successo nuovo missile nucleare Burevestnik”. Segnala tg24.sky.it

cos8217232 nuovo missile propulsioneMosca testa nuovo missile a propulsione nucleare. Putin: "È il più potente al mondo" - Si chiama Burevestnik e può percorrere più di 15mila chilometri. huffingtonpost.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Cos8217232 Nuovo Missile Propulsione