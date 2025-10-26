È stato chiamato in codice SSC-X-9 Skyfall dalla Nato e il suo nome in russo è ‘Uccello delle tempeste’. Poco si sa però del Burevestnik, il nuovo missile da crociera russo a propulsione nucleare in grado di confondere le difese aeree, che è stato testato “con successo” da Mosca. Nel suo percorso di prova ha percorso 14mila chilometri, ma il generale Valery Gerasimov, capo di Stato Maggiore russo, ha detto che ha trascorso 15 ore in volo, sottolineando che “questo non è il suo limite”. Nonostante il nome però è un’arma letale, che promette precisione contro siti altamente protetti situati a qualsiasi distanza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cos’è il nuovo missile a propulsione nucleare Burevestnik testato dalla Russia: “Ha volato per 14mila km”