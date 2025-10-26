Cos' è il missile atomico Burevestnik cosa può fare e perché la Nato lo chiama Skyfall

Per Mosca l'ultimo test è stato un successo. Per la Nato si tratta di un altro pericoloso segnale di escalation. La Russia avverte il mondo delle sue capacità atomiche mostrando i risultati preliminari di un nuovo test sul missile Burevestnik. Noto anche con il nome Petrel e identificato dalla Nato come SSC-X-9 Skyfall, il Burevestnik è un missile da crociera che può portare sia testate convenzionali che nucleari, ma l'elemento che lo distingue da altri armamenti russi è il sistema di propulsione. Secondo i tecnici russi, infatti, Skyfall viene "spinto" da un propulsore nucleare miniaturizzato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

