Cosa può fare il Burevestnik missile nucleare invincibile di Putin Il test per 14mila chilometri

Mosca, 26 ottobre 2025 – La Russia ha completato con successo il test del nuovo missile da crociera a propulsione nucleare 9M730 Burevestnik, una delle armi più controverse e ambiziose del suo arsenale strategico. L’annuncio è arrivato dal capo di Stato maggiore Valery Gerasimov durante un briefing con il presidente Vladimir Putin, che ha definito il vettore “invincibile” contro i sistemi di difesa missilistica “attuali e futuri”, grazie alla gittata praticamente illimitata e alla traiettoria di volo imprevedibile. Nel video diffuso dal Cremlino, Putin ha affermato che “i test decisivi sono ora completati” e ha ordinato l’avvio della “preparazione dell’infrastruttura per mettere in servizio quest’arma nelle forze armate russe”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cosa può fare il Burevestnik, missile nucleare “invincibile" di Putin. Il test per 14mila chilometri

