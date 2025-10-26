Cosa fare in caso di terremoto? Le indicazioni da attuare per scongiurare il peggio

Tensione tra i campani, nelle ultime ore, a causa dei terremoti registrati nell'avellinese ed avvertiti anche nel resto della regione, Salerno compresa. In tanti, i cittadini scesi in strada per la scossa di magnitudo 4.00 delle 21.49 di sabato sera, a cui ne sono seguite altre più lievi poco. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

"La società ha il diritto di fare cosa pensa di fare. Io ho una dignità e non verrò mai a lamentarmi, ho un approccio diverso e lo manterrò fino alla fine. Devo trasmettere dei valori ai miei calciatori. Lotto da solo per cambiare il calcio in Italia, bisogna evolversi e s - facebook.com Vai su Facebook

Cosa fare in caso di terremoto? Le indicazioni da attuare per scongiurare il peggio - Un'automobile costituisce un buon riparo e pertanto è consigliabile restarci dentro, sempre che non sia ferma sotto ... salernotoday.it scrive

Tolentino, tre spettacoli targati Popsophia per reagire al terremoto - Per tre venerdì (2, 9 e 16 dicembre) filosofia, cinema e musica al cine- Si legge su ilrestodelcarlino.it

Qual è il paese siciliano nato dopo un terremoto? Ecco come arrivarci e cosa vi puoi mangiare - Un terremoto distrusse la città antica dove abitavano e li costrinse a cercare ... Scrive cefalunews.org