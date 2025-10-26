Mini, dalle vibes retrò e dalle linee che esaltano il fisico: il vestito dell’autunno 2025 strizza l’occhio al passato e sta bene a tutte. Lo si può abbinare con gli accessori più disparati, soprattutto se minimal: infatti in questo caso ci consente di giocare con scarpe, giacche, borse e gioielli. Se le temperature ce lo permettono, poi, possiamo osare con un look senza calze, altrimenti possiamo optare per scelte più calde o glamour. Una cosa è certa: il mini-dress è il capo passe-partout da avere in guardaroba, quello adatto a ogni occasione e che ci salva quando non sappiamo proprio cosa indossare. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Corto e retrò: il dress per l’autunno è mini e passe-portout