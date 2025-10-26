Corteo a Predappio Forza Nuova contesta la Questura che sposta l' orario | Provvedimento nullo
Per Forza Nuova lo spostamento di autorità dell'orario della propria manifestazione di Predappio, portata dalla Questura di Forlì dalle 10,30 alle 15 - per non farla coincidere con l'altra manifestazione organizzata dalle pronipoti Orsola e Vittoria Mussolini - è un atto privo di validità. In una. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Approfondisci con queste news
$Italia | Predappio, domenica il Corteo per celebrare la Marcia su Roma - X Vai su X
la Repubblica. . A Predappio, il 26 ottobre, il tradizionale corteo per celebrare la marcia su Roma - ovvero l’inizio del fascismo - sarà all’insegna di una novità: il ritorno del saluto romano (più tecnicamente detto nazifascista). Sdoganato dalla Cassazione con l - facebook.com Vai su Facebook
Predappio. Forza Nuova contesta l’atto della Questura e pretende di partecipare al rito della mattina ma Fiore e Castellino non passano - Forza Nuova contesta l’atto della Questura che stabiliva che la manifestazione organizzata da Forza Nuova per commemorare la Marcia su Roma si ... Riporta corriereromagna.it
I due cortei di Predappio, le pronipoti di Mussolini sconfessano Forza Nuova - La consueta manifestazione nell’anniversario della marcia su Roma si sdoppia. Si legge su msn.com
A Predappio due cortei per l'anniversario della Marcia su Roma: la famiglia Mussolini si dissocia da Forza Nuova - Nostalgici e neofascisti sfileranno domenica 26 ottobre come ogni anno a Predappio ma ci saranno due manifestazioni distinte dopo l'annuncio di Forza Nuova che vuole sdoganare i saluti romani dopo le ... Come scrive corrieredibologna.corriere.it