Corso gratuito sulla rianimazione cardiopolmonare pediatrica | dove e quando
La Croce Bianca Genovese organizza per sabato 8 novembre 2025 un corso gratuito, rivolto alla cittadinanza, sulla rianimazione cardiopolmonare pediatrica (Pblsd).L’incontro si terrà dalle 14 alle 19 presso il Centro formazione della pubblica assistenza in piazza Palermo 7r, alla Foce.Verranno. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
