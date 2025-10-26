Corsa Scudetto Klinsmann stupito dal risultato di Napoli Inter | Questo è un campionato pazzo! Sul rigore…

Internews24.com | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Corsa Scudetto, le parole dell’ex nerazzurro Jurgen Klinsmann sulla sconfitta dell’Inter a Napoli e sul rigore concesso in ritardo da Mariani. Jürgen Klinsmann, ex giocatore dell’ Inter, ha commentato la sconfitta dei nerazzurri contro il Napoli durante la trasmissione 90?. Il tedesco ha messo subito in chiaro la sua opinione sull’episodio del rigore, sottolineando che, a suo avviso, «non c’era il rigore». Klinsmann ha riconosciuto che l’ Inter ha avuto le sue occasioni per segnare, ma ha poi fatto riferimento all’episodio del rigore assegnato a favore dei nerazzurri, che aveva riaperto la partita prima che Anguissa chiudesse i conti con una splendida azione. 🔗 Leggi su Internews24.com

corsa scudetto klinsmann stupito dal risultato di napoli inter questo 232 un campionato pazzo sul rigore8230

© Internews24.com - Corsa Scudetto, Klinsmann stupito dal risultato di Napoli Inter: «Questo è un campionato pazzo! Sul rigore…»

Altre letture consigliate

Rabiot esclude la Juventus dalla corsa Scudetto: "Le manca l'alchimia, ha meno qualità di Inter e Napoli" - Nel corso dell'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Milan e della nazionale francese Adrien Rabiot si è soffermato pure sulla corsa Scudetto. Riporta calciomercato.com

Nesta sulla corsa-Scudetto: "L'Inter è più attrezzata del Napoli per reggere i tre fronti" - L'ex difensore di Lazio, Milan e della Nazionale italiana, Alessandro Nesta, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport oggi in edicola nel corso della quale ha parlato anche della lotta ... Come scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Corsa Scudetto Klinsmann Stupito