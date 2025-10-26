Corsa Scudetto Klinsmann stupito dal risultato di Napoli Inter | Questo è un campionato pazzo! Sul rigore…

Inter News 24 Corsa Scudetto, le parole dell’ex nerazzurro Jurgen Klinsmann sulla sconfitta dell’Inter a Napoli e sul rigore concesso in ritardo da Mariani. Jürgen Klinsmann, ex giocatore dell’ Inter, ha commentato la sconfitta dei nerazzurri contro il Napoli durante la trasmissione 90?. Il tedesco ha messo subito in chiaro la sua opinione sull’episodio del rigore, sottolineando che, a suo avviso, «non c’era il rigore». Klinsmann ha riconosciuto che l’ Inter ha avuto le sue occasioni per segnare, ma ha poi fatto riferimento all’episodio del rigore assegnato a favore dei nerazzurri, che aveva riaperto la partita prima che Anguissa chiudesse i conti con una splendida azione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Corsa Scudetto, Klinsmann stupito dal risultato di Napoli Inter: «Questo è un campionato pazzo! Sul rigore…»

Altre letture consigliate

Queste immagini di Napoli-Inter dello scorso anno resteranno impresse come un manifesto di orgoglio e fame. La zampata di Billing fu più di un gol: fu un grido, un segnale, la scintilla che riaccese la corsa scudetto I volti esultanti, gli abbracci, la squadra c - facebook.com Vai su Facebook

La #Roma affronta il tabù #Inter: l'ultimo successo casalingo contro i nerazzurri in Serie A risale all'ottobre 2016. Nell'ultima sfida a San Siro, però, i giallorossi hanno fermato la corsa Scudetto della formazione di Inzaghi - X Vai su X

Rabiot esclude la Juventus dalla corsa Scudetto: "Le manca l'alchimia, ha meno qualità di Inter e Napoli" - Nel corso dell'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Milan e della nazionale francese Adrien Rabiot si è soffermato pure sulla corsa Scudetto. Riporta calciomercato.com

Nesta sulla corsa-Scudetto: "L'Inter è più attrezzata del Napoli per reggere i tre fronti" - L'ex difensore di Lazio, Milan e della Nazionale italiana, Alessandro Nesta, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport oggi in edicola nel corso della quale ha parlato anche della lotta ... Come scrive tuttomercatoweb.com