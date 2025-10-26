’Corruptocrazia’ mistica

C’è un professore di letteratura greca su una Jaguar rossa amaranto e sotto le mentite spoglie di ricco imprenditore. C’è una provincia, Acquacheta, la più appartata di tutta la Toscana. E c’è un compito: scoprire, per conto del segretissimo Comitato interministeriale anticorruzione, come funziona una strana consorteria organizzata secondo le regole della Tavola dei Ranghi. Ma tra le pagine di ’Corruptocrazia’, il primo libro di Maurizio Bardi, editore di Toscana Book, c’è spazio anche per la ricerca del Prometeo liberato di Eschilo, tragedia perduta. Per ‘Lucifero’, che domina su quella così tranquilla provincia e per una bellissima donna al suo fianco, che proverà a impadronirsi dell’anima del protagonista: Eris, la potente dea greca della discordia, terribilmente affascinante ma anche astuta e crudele. 🔗 Leggi su Lanazione.it

